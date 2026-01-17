Live TMW Cagliari-Juventus, Locatelli: "Credo sia mancata la cattiveria negli ultimi metri"

Resta l'amaro in bocca alla Juventus di mister Luciano Spalletti che esce dal terreno di gioco della Unipol Domus sconfitta 1-0 dal Cagliari. La rete di Mazzitelli ha messo KO la Vecchia Signora che, nonostante le innumerevoli azioni create, non è riuscita a pareggiare i conti. Al termine della partita, il capitano Locatelli si è presentato in conferenza stampa.

Ore 23:03 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 23:31 Inizia la conferenza stampa.

Come si raddrizza il tiro dopo questa sconfitta?

"Credo ci sia mancata della cattiveria. Abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma noi dobbiamo continuare a lavorare, senza abbatterci. L'atteggiamento c'è stato e dobbiamo continuare su questa strada".

Vedi analogie con la partita contro il Lecce?

"Può essere che siano simili. Dovevamo sbloccarla e non ci siamo riusciti. Siamo stati frenetici su alcune scelte ed è andata bene a loro. Noi dobbiamo continuare a lavorare":

Ore 23:33 Termina la conferenza stampa.