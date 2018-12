Cagliari, Klavan: "Felice per il rientro. In 11 contro 11 potevamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrale del Cagliari Ragnar Klavan, ha parlato al termine del pareggio contro il Frosinone: "Sono rimasto fuori per molto tempo, il campo mi mancava - riporta CalcioCasteddu.it - Rientrare è stata una bellissima sensazione. Ho cercato di giocare rischiando il meno possibile per evitare ricadute. La partit? Non abbiamo giocato all'altezza delle nostre possibilità e il Frosinone è stato bravo ad approfittarne. Siamo andati meglio nella ripresa, perché siamo riusciti a giocare più da squadra. Peccato per il rosso a Barella, in parità numerica avremmo potuto anche vincere anche se ci prendiamo questo punto che è buono per smuovere la classifica".