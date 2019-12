Cagliari, Klavan: "Immobile-Luis Alberto importanti, ma faremo bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari vuole proseguire nella sua striscia positiva, ma per farlo dovrà riuscire a non perdere contro una Lazio lanciatissima. Osservati speciali saranno senza dubbio Immobile e Luis Alberto, veri trascinatori dei biancocelesti ma Ragnar Klavan, difensore del Cagliari, non mostra nessun timore: "Immobile e Luis Alberto? Loro sono due giocatori molto importanti per la Lazio, sarà difficile ma la nostra squadra farà bene" ha dichiarato ai microfoni di Sky.