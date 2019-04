Cagliari, Klavan: "L'infortunio è stato duro, felice di essere rientrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ragnar Klavan, difensore del Cagliari, è rientrato contro il Torino dopo quasi quattro mesi di assenza per infortunio. Queste le sue parole al sito ufficiale dei rossoblù: "Non ero mai rimasto infortunato tanto a lungo; per me è stata molto dura, anche perché la squadra era in difficoltà e io non potevo fare nulla per aiutarla. Adesso finalmente sto bene, sono felicissimo per il rientro e per avere giocato addirittura tutta la partita. Ci tengo a ringraziare i medici e i fisioterapisti che mi hanno aiutato durante tutto questo tempo”.

Sulla partita: "Abbiamo preso un punto molto importante contro una squadra forte per il Torino. Credo che sia stata una gara piacevole da vedere per gli spettatori: ci sono stati diversi scontri, la posta in palio era alta, entrambe le squadre volevano vincere. Siamo soddisfatti, un punto contro il Torino può andare bene”.

Sulla salvezza: "Ci siamo vicini, dobbiamo continuare su questa strada. Sabato abbiamo una partita forse decisiva, che può metterci definitivamente al sicuro, anche se dipenderà da cosa faranno le dirette concorrenti. Abbiamo sviluppato un atteggiamento positivo, questo è l’approccio giusto a ogni gara”.