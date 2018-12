Cagliari, Klavan: "La Sardegna arena come Anfield"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ragnar Klavan, difensore del Cagliari, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "Cagliari la scelta giusta? Direi proprio di si, anche perché pur avendo avuto parecchie richieste in tutta Europa quando ho deciso di lasciare Liverpool, Cagliari è stata la mia prima scelta. L'impatto con il calcio italiano è stato positivo, anche se sapevo che sarei andato incontro ad alcune difficoltà perché il calcio italiano è molto tattico. Quando si vedrà in campo il vero Klavan? Credo che ci vorrà ancora un po' ma non mi sembra di essere molto lontano dal mio cento per cento. Differenze fra Anfield e la Sardegna Arena? Sicuramente nei numeri, visto che le due strutture hanno capienze diverse, ma per il resto i tifosi sono uguali perché vogliono che la loro squadra combatta. Se tu ti impegni e cerchi un risultato positivo, loro è come se scendessero in campo per darti una mano. Contro la Roma sono stati fondamentali".