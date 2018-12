Fonte: cagliaricalcio.com

Ragnar Klavan, centrale del Cagliari, ha parlato dopo la sconfitta subita in casa contro il Napoli: "Personalmente penso di migliorare ma la cosa importante è dare tutto per la squadra e per i tifosi. Anche oggi, così come era successo la settimana scorsa contro la Roma, sono stati eccezionali, hanno creato un’atmosfera splendida. Se diamo tutto in campo, i tifosi apprezzano e ci ripagano dagli spalti. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi. Il Napoli è forte, ma siamo riusciti a creargli difficoltà e già questo va a nostro onore . Forse loro hanno avuto più occasioni ma ne abbiamo costruite anche noi. Abbiamo mostrato grande spirito di gruppo, lottato su ogni pallone: questo è il Cagliari. Poi ovviamente è doloroso perdere negli ultimi minuti, ma è il calcio. La sfida di Roma? Ci attende un periodo complicato, tre partite nello spazio di pochi giorni. Impegni difficili, ci vorrà il contributo di tutti. La Lazio è un’altra grande squadra ma se giochiamo come abbiamo fatto nelle ultime due partite possiamo rendere la vita difficile anche ai biancazzurri. Dobbiamo andare in campo senza paura e giocare al cento per cento".