Cagliari, Klavan: "Qui grazie a Srna. Carichi per il Parma"

Fonte: Tuttocagliari.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il difensore estone del Cagliari Ragnar Klavan ha parlato così della gara del Tardini contro il Parma: "Stanno facendo bene e hanno battuto l’Inter, ma anche noi siamo belli carichi: sarà una gara molto combattuta. Inglese? E' molto forte, ma non faremo certo sconti. Puoi avere anche un grande talento ma, se non hai la concentrazione giusta, soffri con tutti. Il pari col Milan è stato giusto, siamo stati bravi a prenderli alti. Quella gara ci ha lasciato sensazioni positive. Qui mi sto trovando molto bene, la squadra è buona e il tifo caloroso: c'è un ambiente sereno ed è l'ideale per far bene. Volevo una nuova sfida e scoprire un campionato nuovo di vertice. Merito di Lovren che mi ha messo in contatto con Srna, mi ha convinto lui. Attenzione a Romagna: sarà un pilastro della Nazionale del futuro. Maran è come Klopp, ti dice le cose con semplicità: te lo ripete finché non afferri il concetto".