Cagliari, Klavan si gioca il futuro con la ripartenza: deve convincere Zenga

vedi letture

I prossimi due mesi saranno decisivi per la permanenza di Ragnar Klavan al Cagliari. Il suo contratto è in scadenza a giugno anche se c'è un'opzione per prolungare di un ulteriore anno che però è del tutto in ballo, anche perché i sardi vogliono capire la volontà del giocatore e anche la sua disponibilità ad abbassare l'ingaggio per non gravare sulle casse di Giulini. In ballo c'è anche il regolamento FIFA che potrebbe prolungare gli accordi fino al termine della stagione dando un po' di tempo in più alle parti in causa per decidere. Sicuramente sarà fondamentale la ripartenza e la capacità dell'ex Liverpool di convincere Zenga a puntare su di lui per il presente e per il futuro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.