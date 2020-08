Cagliari, l'arrivo di Marin risolve i problemi in regia

Un acquisto di peso tra parte fissa, bonus e percentuale di rivendita. Ma per coprire la falla al centro del campo il Cagliari non ha voluto badare a spese, andando a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di un play di prospettiva, ma già in grado di fare la differenza in Serie A. Per questo l'arrivo di Razvan Marin dall'Ajax è un'operazione importante, che segna la volontà del club rossoblù di onorare al meglio il centenario, dopo una prima parte di 2020 negativa. Il rumeno, classe 1996, andrà a ricoprire il ruolo di regista nel trio di centrocampo di Eusebio Di Francesco, che con l'ex Standard Liegi condivide l'agente, Pietro Chiodi. Sole 10 presenze in Eredivisie per lui, che non è riuscito a prendersi il posto da titolare lasciato vacante da Frank De Jong, passato al Barcellona nell'estate di un anno fa: il tecnico Ten Hag, nonostante l'investimento di 12,5 milioni per portarlo ad Amsterdam, non gli ha mai dato una fiducia costante, tanto da convincerlo a cambiare aria e sposare la causa del Cagliari.

Per caratteristiche tecniche e modo di giocare Marin è certamente un play diverso dagli ultimi transitati in rossoblù, da Cigarini a Bradaric, passando per Oliva. Ottima tecnica di base, grande capacità di inserimento, il rumeno (21 presenze e 1 gol in nazionale) riesce a mixare bene caratteristiche da incursore a quelle da organizzatore di gioco, con piedi buoni – occhio al suo destro potente – in grado di "vedere" i compagni in fase di assist. Per alcuni commentatori rumeni è il classico centrocampista box-to-box, ma in casa Cagliari ci si aspetta da lui che sia capace di sposarsi bene con le attitudini tattiche di Rog e Nandez, in attesa di definire il destino di Radja Nainggolan, principale oggetto del desiderio del mercato rossoblù.