Cagliari, l'obiettivo è riportare Nainggolan in Sardegna: tanta distanza ma operazione possibile

Continua la trattativa tra Cagliari e Inter per il possibile ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le due società sono al lavoro nel tentativo di trovare una via di mezzo tra la richiesta di 10-12 milioni avanzata dall'Inter e il tentativo di averlo a titolo gratuito o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto da parte dei sardi. La soluzione potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, quando il club isolano proverà il tutto per tutto, anche se non si potrà permettere di spendere grandi cifre.