Cagliari, l'Under 15 si rinforza col baby di Terlizzi

Il Cagliari si assicura un innesto per la formazione Under 15 diretta da Daniele Zini. Si tratta di Samuele di Terlizzi, centrocampista classe 2004 con caratteristiche tecniche che ne hanno esaltato versatilità e qualità nel suo percorso con la società pugliese Real Olimpia Terlizzi (da cui proviene). L'operazione per di Terlizzi, terlizzese doc, è stata perfezionata da Assist Sport Management di Tommaso Dei, Stefano Somma e Fabio Tempesta. Nei giovani rossoblù giocherà anche il numero uno Andrea Costanzo, classe 2004, prelevato dal Pianeta Napoli City.