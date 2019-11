Cagliari, la centralità di Cigarini nel progetto maraniano

Un finale di stagione da protagonista, una conferma arrivata quasi contro pronostico visto il contratto in scadenza e il nuovo-vecchio ruolo da leader di uno spogliatoio di cui è uno dei senatori più esperti. Alzi la mano chi, in piena estate, si aspettava un Luca Cigarini così determinante per le sorti del Cagliari. Zitto zitto, il regista cresciuto nel Parma ha avuto la pazienza di aspettare il suo turno, nonostante un mercato sfavillante soprattutto a centrocampo, reparto nel quale tutti davano il rientrante Nainggolan come regista rossoblù. Nainggolan in regia, Nandez e Rog ai suoi lati, Castro sulla trequarti dietro Joao Pedro e Pavoletti, grande amico del Ciga e principale sponsor per il suo rinnovo. Eppure, dopo due partite in cui il Ninja ha stentato in quel ruolo, coincise con le due sconfitte e con l'infortunio al polpaccio, ecco che Maran si è guardato in panchina e ha visto il 33enne di Montecchio e ha capito di non poter rinunciare a esperienza e geometrie. Così Cigarini è tornato a essere centrale nel gioco del Cagliari, con una continuità di rendimento mai avuta nell'isola e si vede.

PROTETTO ALLA GRANDE – D'altronde con al fianco veri cavalli di razza come Nandez, Rog e Ionita è un vantaggio non da poco per chi deve ragionare e iniziare l'azione. Cigarini sta sicuramente beneficiando del dinamismo mostrato dai compagni di reparto, ma è altrettanto vero che questi trovino in lui un porto sicuro cui consegnare il pallone, una volta riconsegnato. Parla poco con la stampa, il Ciga, da sempre refrattario a microfoni e telecamere, ma quest'anno sta dando il proprio, decisivo contributo alle sorti del Cagliari. Preferisce parlare sul campo e con i compagni, con una concretezza che ben si addice alla sua esperienza. Il numero 8 rossoblù è diventato imprescindibile per Maran, che ha rinunciato a lui soltanto quando non era in forma smagliante e trovando in Toto Oliva un ottimo surrogato, pur con caratteristiche differenti. Ed è questa la forza del Cagliari, quel centrocampo stellare in cui tutti guardano alla cattedra, da dove il Professore dispensa saggezza.