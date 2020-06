Cagliari, la duttilità tattica è un valore in più per Zenga

Nainggolan e Oliva ko, Lykogiannis, Ionita e Ragatzu acciaccati, Joao Pedro squalificato. Sabato il Cagliari di Walter Zenga tornerà in campo dopo oltre tre mesi e mezzo dall'ultima gara giocata, il 3-4 contro la Roma alla Sardegna Arena che costò la panchina a Rolando Maran e subito il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con le assenze. E non certo di poco conto, scorrendo la lista di chi non potrà scendere in campo: dopo settimane spese a provare il 3-5-2, ecco che per un motivo o per l'altro Zenga si ritrova con un centrocampo falcidiato, tanto da poter fare ricorso al ben rodato e collaudato 4-3-1-2, magari rispolverando Birsa sulla trequarti. Poco spazio per le rotazioni in mediana in caso di 3-5-2, con Cigarini a fare il regista, Nandez e Rog interni, con Mattiello e Pellegrini sugli esterni. A disposizione resterebbero solo lo sloveno ex Chievo e il giovane capitano della Primavera Ladinetti. Ecco perché una mediana a tre, con il ritorno alla difesa con i terzini potrebbe essere la soluzione più adatta per la trasferta di Verona.

Se poi si considera la squalifica di Joao Pedro, ci si rende conto che anche in attacco le scelte sono pressoché fatte. L'unico totalmente certo del posto da titolare è Simeone, con l'uruguagio Pereiro pronto a fargli da partner: in caso di ricorso al trequartista, ecco che il succitato Birsa o Ragatzu (in caso di recupero) potrebbero trovare spazio dietro le punte, con Pereiro a fare da elastico alla Nainggolan, per tornare al 4-3-2-1 sperimentato con successo da Maran durante la fase dorata della stagione, che ha regalato tante emozioni ai tifosi rossoblù. Gli stessi che, dopo aver celebrato il cinquantesimo anniversario dello Scudetto 1969-70 e il Centenario durante il lockdown, non vedono l'ora di tornare a esultare per una vittoria dei propri beniamini.