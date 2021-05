Cagliari, la felicità di Cragno dopo Napoli: "Gli ultimi risultati ci hanno dato una bella spinta"

Il Cagliari strappa un punto fondamentale in ottica salvezza sul campo del Napoli. A margine del pari allo stadio Maradona, Alessio Cragno ha affidato le sue considerazioni al canale ufficiale del club rossoblù: "Ci abbiamo sempre creduto, fino alla fine abbiamo voluto questo punto, in campo c'era sempre la percezione di potercela fare e alla fine siamo stati premiati. Siamo dentro un bel ciclo, quattro risultati utili fondamentali che ci hanno dato una bella spinta verso la salvezza. Non possiamo rilassarci, domenica si va a Benevento per un altro scontro, non c'è tempo per festeggiare o pensare che sia fatta. Sarà una gara fondamentale e dovremo farci trovare pronti".

Cragno si è poi soffermato sulla prestazione dei difensori: "Penso che la squadra abbia fatto una buona prova difensiva, lavorando di reparto, ci siamo aiutati a vicenda in ogni situazione. Rientravo dopo qualche partita causa la positività al Covid, non è mai semplice riprendere il ritmo partita, soprattutto contro attaccanti e giocatori offensivi forti come quelli del Napoli. Penso che ci siamo disimpegnati bene e questo risultato prezioso sia merito di tutto il gruppo".