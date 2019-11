Cagliari, la forza di un gruppo che lotta per l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due squadre rivoluzionate dal mercato estivo – chi più, chi meno – ma entrambe con grandi ambizioni e con il sogno di un posto in Europa per la prossima stagione. Cagliari e Fiorentina hanno avuto un cammino molto simile in queste prime 11 giornate di campionato, specie le due sconfitte in avvio: poi, grazie a qualche variante tattica e alle capacità dei due tecnici, Maran e Montella, sono riuscite a far svoltare la stagione. I rossoblù non perdono da nove turni, con 6 vittorie e 3 pareggi, mentre i viola ne hanno perso solo una, il discusso 1-2 contro la Lazio. Non ci sarà Ribery tra gli ospiti, ma il lunch match di domani ha tutte le caratteristiche per essere una partita interessante e divertente, cui il Cagliari si avvicina con il morale a mille: il successo di una settimana fa a Bergamo ha dato ulteriore fiducia ai ragazzi di Maran, capaci di fare la miglior partita stagionale espugnando un campo che, quest'anno più che mai, sembrava davvero ostico. Eppure, Nainggolan e soci sono riusciti a fare la partita contro l'Atalanta schiacciasassi e macina-gol, lasciandola addirittura a secco. Merito di un gruppo cementato dal tecnico trentino, riuscito a trasmettere il suo carisma e il suo credo calcistico, fatto di intensità e compattezza alla continua ricerca dell'azione da gol. Un canovaccio tattico che i rossoblù stanno rispettando al meglio, grazie anche alla voglia di non perdere un'occasione storica, quella di festeggiare il centenario con una qualificazione in Europa.

UNIONE D'INTENTI – E che il morale del gruppo sia alto lo si vede in tutte le circostanze, dalle uscite pubbliche dei calciatori fino ai contenuti social, non ultimo il picnic organizzato a base di carne arrosto che ha reso ulteriormente sudamericano il carattere della squadra. La gara di domani ha davvero tanti motivi di interesse, dall'incrocio tra Simeone e la sua ex squadra, a Joao Pedro che con la Fiorentina ha ancora un conto in sospeso, dato che due anni fa dopo la gara con i viola iniziò la sua sospensione per doping, fino al Maran obiettivo per qualche tempo della dirigenza viola per la panchina ma senza lieto fine. Un bene per il Cagliari, che ora si gode un gruppo unito e coeso, pronto a lottare fino all'ultimo per una meta tanto ambiziosa quanto possibile, al di là di chi scende in campo. E quest'anno, forse come mai negli ultimi tempi, queste non sembrano essere soltanto le classiche parole di circostanza.