Cagliari, la gara di Verona ti ha restituito il vero Pavoletti

vedi letture

Niente gol, è vero. Ma l'assist per Marin vale oro, così come il tanto lavoro sporco per la squadra. Il ritorno in campo da titolare di Leonardo Pavoletti ha fatto bene al Cagliari: pregevole colpo di tacco per punire lo Spezia, tocco per la prima rete in rossoblù del centrocampista rumeno arrivato a fine agosto dall'Ajax al Bentegodi, per due pareggi dal diverso peso specifico per la classifica dei sardi. Ma due partite fondamentali nel cammino verso il pieno e totale ritorno alla normalità calcistica per il centravanti livornese, che un anno fa di questi tempi lottava senza sosta per la riabilitazione dal primo grave infortunio al ginocchio sinistro, con la speranza di tornare a disposizione tra marzo e aprile. Poi la seconda caduta, con la nuova rottura del crociato anteriore e la nuova fase di riabilitazione, con mille dubbi e brutti pensieri. Ma le gare contro Spezia e Hellas Verona hanno dimostrato che Pavoletti è completamente focalizzato sul Cagliari e sulla voglia di riprendersi quello che la sorte gli ha portato via tra 2019 e 2020. Il titolare per il ruolo di centravanti è in teoria Giovanni Simeone, ma il Cholito sta facendo i conti con il Covid, fortunatamente superato ma con ovvie ripercussioni sulla condizione atletica.

ALTERNATIVA DI LUSSO PER DIFRA – E in attesa che l'argentino torni pienamente a disposizione, Di Francesco si gode il "nuovo-vecchio" Pavoletti, dopo averlo aspettato nei suoi primi mesi cagliaritani: sapere di poter contare su un elemento di questa affidabilità è certamente un sollievo per il tecnico abruzzese, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze e quasi tutte di peso. Da Simeone a Nandez, passando per Godin, Pereiro e Ounas, tutti alle prese con il Covid, oltre gli acciaccati Lykogiannis e Pisacane, che però saranno a disposizione per la difficile sfida di domenica alle 12.30 contro l'Inter di Lukaku e Conte. È ancora presto per capire chi, tra i calciatori appena elencati, sarà pienamente recuperato per il match della Sardegna Arena, ma una delle certezze di Di Francesco ora si chiama Leonardo Pavoletti. E scusate se è poco...