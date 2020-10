Cagliari, la mancata convocazione di Nainggolan fa ben sperare per l'arrivo del belga

vedi letture

La mancata convocazione di Radja Nainggolan per la sfida di domani contro la Lazio potrebbe significare che il belga è davvero a un passo dal ritorno al Cagliari. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore nella giornata di ieri infatti i sardi sono in pressing con l’Inter per l’intesa sulla formula e le cifre del trasferimento. Il lungo vertice fra l’agente del giocatore e l’Inter nella serata di ieri potrebbe però aver sbloccato la situazione relativa al giocatore che nelle prossime ore potrebbe così ripartire alla volta dell’isola per l’ennesima avventura in rossoblù.