Cagliari, la Premier tenta Nandez: Giulini chiederà i 36 milioni della clausola

E' già finita la pace tra il Cagliari e Nahitan Nandez con il centrocampista che potrebbe lasciare la Sardegna nel corso delle prossime settimane. Il rinnovo è servito per calmare le acque dopo le minacce e la possibile causa che il suo agente avrebbe portato avanti senza un nuovo accordo, ma ora le sirene inglesi suonano forte e potrebbero convincerlo a cambiare dopo un solo anno in Italia. Lo vogliono Crystal Palace e West Ham, con gli Hammers avvantaggiati da un corteggiamento che parte da lontano. Giulini non farà sconti e chiederà i 36 milioni di euro della clausola per lasciarlo partire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.