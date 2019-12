© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa della lotta per la Champions: "Dobbiamo navigare a fari spenti, continuando a vivere alla giornata. Dobbiamo essere ambiziosi e ottenere sempre qualcosa di più, dobbiamo essere consapevoli che quando raggiungiamo un certo livello otteniamo risultati, mentre se molliamo un po' andiamo incontro ai 15' di Lecce, per esempio".