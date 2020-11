Cagliari, la sosta per le Nazionali ti regala un nuovo Pereiro

vedi letture

Non si può certo dire che il 2020 di Gaston Pereiro sia stato ricco di soddisfazioni. Prima i problemi con il Psv Eindhoven, con un contratto in scadenza e la cessione diventata ormai necessaria, poi l'approdo in un Cagliari tutt'altro che sereno, con tanto di esonero di Maran e passaggio alla cura Zenga-Canzi. Successivamente lo scoppio della pandemia di Covid-19, con i mesi passati chiuso in casa in Sardegna e, infine, il lutto familiare, con la perdita dell'amato padre José Luis. In tutta questa sequela di eventi sfortunati, El Tonga ha visto il campo poco e niente: soltanto 344' per lui, finora, in rossoblù, spalmati su 10 presenze e un solo gol, realizzato nel 3-4 contro la Roma. Non certo il contributo che il 25enne pensava di dare alla nuova causa, così come quello atteso dalla dirigenza che lo aveva eletto a rinforzo principe del mercato di riparazione invernale. Al di là dei problemi extra calcio, Pereiro ha sofferto anche sul piano della collocazione tattica: nei piani di Maran avrebbe dovuto rappresentare uno dei due trequartisti alle spalle di Simeone, mentre nel 3-5-2 di Zenga era deputato al ruolo di sottopunta, con compiti tattici importanti. Il rendimento, però, è stato tutt'altro che da rimarcare e l'uruguagio è lentamente sparito dai radar della formazione titolare, tornando a un ruolo da comprimario che cozzava con il suo status che, nel 2018-19, lo aveva portato a segnare 4 gol con la maglia della Celeste.

TANTA VOGLIA DI RISCATTO – La seconda parte di 2020 non è stata certo più fortunata della prima, con il lungo stop dovuto alla frattura del metatarso del piede destro, che gli ha fatto saltare le prime 7 gare fin qui giocate dal Cagliari, Coppa Italia compresa. Poi, finalmente, il recupero fino alla convocazione per l'ultima sfida interna contro la Sampdoria, vinta dai ragazzi di Di Francesco per 2-0, con il buon Gaston in panchina. Niente esordio stagionale per lui, ma anche soltanto respirare l'aria del campo con il completino rossoblù addosso (e non "in abiti civili") è stato puro ossigeno. Infine le due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali: un'ottima occasione per lavorare a stretto contatto con il tecnico abruzzese, finalmente con il gruppo e non in differenziato. Nei suoi confronti Di Francesco ha avuto parole di elogio ("Può essere un giocatore che a partita in corso può essere utile. Ha qualità e calcio ma si sta allenando soltanto da una settimana con noi, è comunque uno di quei giocatori di qualità che mi piace avere"), ipotizzando per lui un ruolo da trequartista come ricambio di Joao Pedro, per ora intoccabile: chissà che queste due settimane non siano servite a instillare qualche dubbio in più nella testa di Di Francesco...