Cagliari, la sosta ti regala un Sottil in gran spolvero

"Questa è l’Italia. Questa è la Nazionale. Questo è l’orgoglio italiano. Avanti azzurri". Con queste parole Riccardo Sottil ha commentato sul proprio profilo Instagram la vittoria dell'Italia Under 21 contro l'Irlanda. Un successo quasi clamoroso, dato che su venti calciatori a referto soltanto in quattro (oltre allo stesso Sottil, Tonali, Cutrone e Ricci) fanno parte stabilmente della squadra di Nicolato, ieri sostituito dal collega Bollini, ct dell'Under 20 che ha "prestato" se stesso e i suoi ragazzi alla causa. Un gol e un assist, oltre a tante azioni da protagonista: il numero 33 del Cagliari è stato il trascinatore degli azzurrini, sfruttando oltre alla tecnica anche la maggiore esperienza rispetto a tanti compagni e avversari in campo. Ma se questa gara doveva rappresentare un banco di prova per i 4 "senior", si può dire che tutti l'hanno superata, con Sottil su tutti. E sicuramente si sarà sfregato le mani con soddisfazione anche Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, che tanto ha insistito per portare il figlio d'arte in Sardegna, portandolo via alla Fiorentina per farne un potenziale titolare del suo tridente. Già contro l'Atalanta il classe 1999 aveva ben impressionato con alcune giocate, ma ieri sul campo di Pisa ha confermato quanto di buono si è sempre detto sul suo conto.

Chissà se l'arrivo di Adam Ounas dal Napoli, proprio nelle ultime ore di mercato, abbia fatto da sprone nei confronti del giovane Riccardo. Fatto sta che la prestazione di ieri ha dimostrato che può giocarsi una maglia da titolare nel tridente offensivo rossoblù, ma pure di trovarsi bene insieme a una sola punta (nel caso di ieri Cutrone) in un attacco a due. Al momento il francoalgerino parte avanti nelle gerarchie di Di Francesco, anche per il peso mediatico dell'operazione (visto il mancato ritorno di Nainggolan in zona Cesarini del mercato), ma c'è da scommetterci: Riccardo Sottil farà di tutto per mantenere sulle proprie spalle la maglia da ala destra titolare, come ha dimostrato con l'Under 21. Serviva una prestazione da leader ed è arrivata, ora toccherà a Di Francesco fare la propria scelta per l'attacco di un Cagliari che domenica a Torino vuole assolutamente dare una svolta al suo inizio di campionato.