Cagliari, la strana estate di Despodov

Da possibile crack a giocatore in esubero. Tra i vari protagonisti dell’estate rossoblù c’è sicuramente Kiril Despodov: atteso è trattato da rinforzo prezioso da Giulini in persona, il Bulgaro è stato poi messo da parte dal Covid e ora nuovamente in discussione. È noto l’interesse del Galatasaray, anche se c’è da scommettere che l’esterno ex CSKA Sofia voglia far di tutto per dimostrare di essere da Cagliari. Le sirene di mercato, però, continuano a esserci, con la sensazione che ad attivarle sia più lo stesso Cagliari che le pretendenti. Eppure KD32 potrebbe, teoricamente, essere una preziosa arma in più nel tridente di Di Francesco. Penalizzato pesantemente dal 4-3-1-2 di maraniana memoria, Despodov si è abbondantemente riscattato a suon di gol e assist in Austria durante il prestito della scorsa stagione allo Sturm Graz. Un anno certamente positivo, con l’idea di rientrare in Sardegna come se fosse un nuovo acquisto, lui di proprietà del Cagliari ma ancora in attesa della vera, reale occasione in maglia rossoblù.

Le qualità tecniche ci sono: piede e velocità non si discutono e nemmeno la collocazione tattica che al momento ha nel tridente la sua dimensione ideale. Eppure da qui al 5 ottobre, data di chiusura del mercato, tutto potrebbe succedere, compresa una sua partenza da Cagliari. L’eventuale cessione, però, sarebbe a titolo definitivo, non prestito secco: il club di via Mameli non vorrebbe troppi rimpianti da un’operazione simile, una scelta che può apparire incomprensibile senza dare a Despodov la prova del campo. Arrivato a Cagliari da miglior giocatore bulgaro, gli restano meno di due settimane per convincere Di Francesco e la società. Il ritorno in gruppo dopo la parentesi Covid diventa così la sua opportunità: tocca a Despodov sfruttarla in ogni allenamento. Al contrario, invece, il futuro sarà quello della cessione, con l’incognita di ciò che sarebbe potuto essere e e che,

Invece, non è stato.