Si sblocca la gara alla Sardegna Arena, Lazio in vantaggio con Luis Alberto che si riscatta dopo il clamoroso errore commesso pochi minuti prima. Marusic arriva sul fondo e mette in mezzo per Luis Alberto; lo spagnolo, tutto solo a centro area, stavolta non può sbagliare e con il destro piazza la palla all'angolino basso beffando Cragno.