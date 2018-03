Cagliari-Lazio 1-0, Pavoletti di testa insacca in rete

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari sblocca il match interno contro la Lazio grazie al gol di Pavoletti. Miangue salta facilmente Basta sulla sinistra, cross in area per Han che stacca e di testa prende la traversa. Pavoletti è il più lesto di tutti a ribattere in rete di testa da due passi.