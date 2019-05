Cagliari-Lazio, formazioni ufficiali: turnover per Inzaghi: out Immobile

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio: Maran si affida alla coppia Joao Pedro-Pavoletti in attacco, nella Lazio Inzaghi cambia qualcosa, in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Davanti Correa con Caicedo, in mezzo al campo c'è Badelj: panchina per Immobile e Lucas Leiva.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Rafael, Aresti, Pisacane, Srna, Lykogiannis, Bradaric, Oliva, Castro, Théréau, Birsa, Cerri, Despodov. All. Maran.

Lazio (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. A disp.: Guerrieri, Furlanetto, Wallace, Bastos, Durmisi, Romulo, Leiva, Jordao, Cataldi, Neto, Immobile. All.: Inzaghi.