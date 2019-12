Cagliari-Lazio, i voti ai tecnici - Maran si illude, Inzaghi sogna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Caicedo regala al 98' l'ottava vittoria consecutiva alla Lazio, fermando invece a tredici partite la striscia positiva del Cagliari. Una partita incredibile, quella della Sardegna Arena: i rossoblù passano in vantaggio dopo appena otto minuti grazie alla saetta scagliata da Simeone e si divorano almeno tre nitide occasioni per il raddoppio. I capitolini sono spietati e puniscono nel recupero: prima Luis Alberto fa 1-1 al 93', poi l'ecuadoriano fa impazzire la panchina biancoceleste.

Rolando Maran 6 - Per 93' l'organizzazione del Cagliari mette in grande difficoltà gli avversari, che non riescono quasi mai a rendersi pericolosi. Determinazione, intensità e qualità: una squadra consapevole dei propri mezzi, che però viene punita anche e soprattutto a causa dell'incapacità di chiudere la partita. Un grande insegnamento per il futuro, al di là delle polemiche sul recupero troppo lungo.

Simone Inzaghi 6,5 - Non è stata la versione migliore della Lazio, ma la vittoria ottenuta grazie a due reti segnate in pieno recupero è un'iniezione di fiducia incredibile per una squadra ormai lanciatissima. Terzo posto in classifica, a tre punti dalle capoliste Inter e Juventus; merito anche del lavoro del tecnico piacentino, che incide con i cambi: Jony e Caicedo sono i protagonisti della rimonta. Inzaghino è ormai cresciuto, così come la sua creatura.