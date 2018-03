Cagliari, Leandro Castan: "Rimarrei, ma Giulini deve comprarmi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Cagliari, Leandro Castan, ai microfoni di Gazzetta ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche della scelta di andare in Sardegna. "Ho ripreso a lavorare alla Roma per un paio di mesi per tornare al top, non pensavo di muovermi, ma a gennaio Lopez, Giulini e il d.s. Rossi mi hanno convinto. Diego Lopez posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto per me e per quanto e come si è fidato di me. E’ emozionante giocare per la salvezza, mi sento bene e cerco di dare il mio contributo. A me piace giocare, mi piacerebbe restare, ma il presidente deve avere la voglia di comprarmi..."