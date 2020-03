Cagliari, lo stop forzato rallenta l'inserimento di Zenga

È arrivato in piena bagarre per l'emergenza coronavirus e, al netto di una conferenza stampa di presentazione e una settimana scarsa di allenamenti (con tanto di amichevole in famiglia contro l'Olbia), ancora non ha potuto far vedere a tutti di che pasta è fatto il suo Cagliari. Arrivato in Sardegna nove giorni fa, Walter Zenga ha passato quasi la totalità dei primi scorci della sua esperienza rossoblù ad Asseminello, dove peraltro ha dovuto osservare alcune ore in regime di auto-isolamento dopo le disposizioni della Regione che prevedono un periodo di quarantena preventiva in casa, della durata di 14 giorni, retroattivo per tutti quelli che hanno raggiunto l'isola da altre destinazioni a partire dallo scorso 24 febbraio, così come per coloro che lo faranno nei prossimi giorni. Zenga, che si è trovato nel centro sportivo insieme al suo vice Canzi, al diesse Carli, al tattico Gianni Vio e ad Alessandro Agostini, promosso sul campo tecnico della Primavera (anche se, formalmente, tale incarico è in capo a Gigi Lavecchia), hanno poi ricevuto l’esenzione dalla quarantena a tarda sera, dovuta a “motivi lavorativi” necessaria per poter fare ritorno a casa. A scanso di equivoci, si è trattato soltanto di una misura precauzionale nel pieno rispetto della normativa regionale, che mira a recepire il decreto "Io resto a casa" approvato dal Governo Conte, cercando di contenere il più possibile il numero dei contagiati sfruttando l'insularità e quei confini naturali che, in altre situazioni, sono più che altro ostacoli.

SPAZIO AL 4-3-3? – In ogni caso, in casa Cagliari (e non solo) c'è tanta voglia di tornare a parlare di calcio e, volendo tornare a questioni di campo, il duo Zenga-Canzi ha già fatto vedere di essere intenzionato a cambiare le carte in tavola a livello tattico, dando quella scossa tanto invocata dall'ambiente cagliaritano e, ancor più, dal patron Giulini. Nell'amichevole a porte chiuse di sabato scorso contro l'Olbia il nuovo tecnico ha proposto un 4-3-3 sui generis, con Pereiro prima e Nainggolan poi nell'insolito ruolo di falso 9, con le punte vere ai lati. Una novità pensata con l'idea di creare maggiori spazi sull'esterno, sfruttando il trequartista a mo' di pivot, come accentratore di palloni e uomo in grado di smistarli a piacimento, grazie alla propria fantasia. Elemento di cui sia El Tonga che il Ninja non difettano, e che Zenga vorrebbe utilizzare ancora di più, con la speranza di creare maggiori occasioni da rete e, soprattutto, lavorando sulla concretezza, aspetto che negli ultimi mesi è mancato (e tanto) ai rossoblù.