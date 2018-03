Cagliari, Lopez: "Che personalità Barella. Non siamo salvi, avanti così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha commentato così a Radio Rai la grande rimonta col Benevento: "Questo risultato ci dà tanto. Sapevamo che la partita di oggi era fondamentale, in un momento importante del campionato, e dobbiamo fare i complimenti alla squadra. Abbiamo fatto bene il primo tempo, anche se in contropiede dovevamo fare meglio. Nella ripresa è arrivato il gol del Benevento, ma noi ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo realizzato una grande rimonta. Barella? Ha una grande personalità. Sono molto contento per lui, lavora molto in settimana e questo è tutto meritato. Salvezza? Tiriamo un po' fuori la testa con questa vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare perché la classifica resta corta. Non siamo salvi, sappiamo qual è il nostro obiettivo e la squadra è concentrata per raggiungerlo".