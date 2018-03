Cagliari, Lopez: "Con il Benevento dobbiamo giocare come con la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, ha parlato da Asseminello prima della sfida, molto importante, contro il Benevento, un possibile match point. "La lotta per la salvezza è agguerrita e come sempre dico che ci vuole equilibrio. Anche vincendo con la Lazio non avremmo cambiato atteggiamento. Il Benevento è una squadra che gioca, che cerca sempre di fare sempre risultato. Rispetto all'andata è cambiata molto. Come sempre dovremo pensare a noi stessi. "Quella di domani è una partita molto importante. Bisogna stare concentrati, dare il massimo e sfornare una prestazione migliore di quella contro la Lazio".