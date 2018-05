Cagliari, Lopez: "Dobbiamo credere nella salvezza. Stiamo bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Sono focalizzato sulla squadra, non sui singoli: Joao Pedro ha la possibilità di giocare, domani deciderò il da farsi. È probabile che torneremo al nostro classico modulo, in difesa abbiamo recuperato un po' di uomini. Dobbiamo crederci, dimostrandolo sul campo. La squadra sta bene ed è reduce da una bella prestazione. Non basterà fare una grande prestazione, servirà qualcosa in più: i ragazzi lo sanno bene e sono pronti. Domani ci saranno tanti tifosi rossoblù, la cosa ci fa enormemente piacere. Tutti insieme dobbiamo credere nella salvezza".