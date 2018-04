Cagliari, Lopez: "Domani come col Benevento. Contro il Toro crollati"

© foto di Federico Gaetano

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa dei temi della gara di domani contro l'Hellas Verona: "Domani dobbiamo fare una partita come contro il Benevento. So che non sarete d’accordo ma lì abbiamo fatto una gara d’attesa, abbiamo avuto pazienza di ottenere il risultato. Molte squadre sono andate lì e hanno perso. Nel calcio non vince sempre chi gioca bene. Dobbiamo fare una partita con tanta personalità e dobbiamo usare la testa. Col Torino abbiamo fatto un buon primo tempo, bisogna evidenziarlo questo. Si dice che abbiamo fatto una cattiva prestazione ma io credo che il primo tempo sia stato fatto bene perché abbiamo avuto tre palle gol nitide. Siamo crollati nel secondo tempo".