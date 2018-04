Cagliari, Lopez: "Irregolare il gol di Perisic, il VAR doveva intervenire"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Cagliari Diego Lopez si è espresso ai microfoni di Premium Sport dopo il pesante tonfo contro l'Inter: "Dovevamo dosare le forze, dovevamo giocare con gente fresca, di gamba, di corsa. La scelta è stata lì, come quella di Giannetti, di farlo giocare a destra. Alla fine abbiamo cambiato un po' ma lui è rimasto lì, ha gamba. La partita si è fatta subito difficile, abbiamo subito gol subito. Anche non facendo calcoli o senza quelli che hanno giocato oggi sarebbe cambiato poco, abbiamo affrontato una squadra che ha qualità e corsa. È stata grande la disponibilità dei miei ragazzi, sul quarto gol c'era fuorigioco, non si può non andarlo a rivedere al VAR, un gol cambia tanto, non mi piace prenderlo così. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo una partita fondamentale per noi. Domani ci alleniamo a Novarello, poi prepareremo la partita. Non abbiamo tirato in porta, abbiamo giocato male, ma la voglia dei ragazzi c'è stata. Quando giochi tre volte in una settimana devi subito liberare la mente, come abbiamo fatto altre volte".