Cagliari, Lopez: "Mancano cinque o sei punti per la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l'Hellas Verona: "Domani dobbiamo fare una partita come contro il Benevento. So che non sarete d’accordo ma lì abbiamo fatto una gara d’attesa, abbiamo avuto pazienza di ottenere il risultato. Molte squadre sono andate lì e hanno perso. Nel calcio non vince sempre chi gioca bene. Dobbiamo fare una partita con tanta personalità e dobbiamo usare la testa. Col Torino abbiamo fatto un buon primo tempo, bisogna evidenziarlo questo. Si dice che abbiamo fatto una cattiva prestazione ma io credo che il primo tempo sia stato fatto bene perché abbiamo avuto tre palle gol nitide. Siamo crollati nel secondo e questo non lo nego. Anche col Genoa abbiamo fatto una buona gara senza riuscire a vincere. Sarà importante avere Cigarini anche se non è al massimo. Ci sarà perché è fondamentale rientrare in gruppo per lui. Io guardo sempre a quello che ho e non a chi manca. Durante l’assenza di Cigarini è cresciuto molto Barella in quel ruolo. Ceter? Sta crescendo ma è giovanissimo, non partirà dal primo minuto perché davanti ha uno come Sau. La salvezza? Ci serviranno cinque o sei punti ancora, ma non siamo noi quelli disperati. Chiaramente in queste situazioni ogni punto è fondamentale", evidenzia CalcioCasteddu.it