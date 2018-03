Cagliari, Lopez mette in guardia i suoi: "Non come contro Chievo e Sassuolo"

Fonte: Cagliari Calcio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tempo di fare punti. Domani pomeriggio il Cagliari sarà di scena al "Vigorito" contro il Benevento per cercare di portare via tre punti importanti in chiave salvezza. Come di consueto, l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, ha presentato il match con i giallorossi in conferenza stampa dal centro sportivo di Assemini: "Anche se avessimo dieci punti di vantaggio sarebbe stato lo stesso. Dovremo essere concentrati, con massima attenzione ai dettagli. Le palle inattive potranno fare la differenza. Siamo chiamati a fare una grande prestazione, ancora migliore di quella fornita contro la Lazio. Ripensando agli altri scontri diretti giocati in trasferta, non dobbiamo ripetere gli stessi errori commessi contro Chievo e Sassuolo. A Benevento dovremo essere noi a fare la partita, non aspettare di prendere gol prima di reagire. Voglio vedere un approccio diverso e la convinzione di potercela fare. Dobbiamo avere la consapevolezza di non sbagliare, di sapere soffrire".