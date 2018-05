Cagliari, Lopez: "Per fare l'impresa con la Roma serve un po' di follia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari Diego Lopez ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara con la Roma di domani: "Domani cercheremo di fare tutt'altra prestazione rispetto a quella con la Samp. Ci siamo ritrovati martedì e giorno dopo giorno abbiamo svolto una serie di ottimi allenamenti. Vedremo domani sul campo ma intanto la reazione per quel che ho visto è stata molto positiva. Abbiamo lavorato con la testa giusta per pensare di cambiare la nostra situazione. Roma? Vogliamo dare il massimo in una partita difficilissima. La Roma ha più qualità di noi, questo è indubbio, ma nel calcio non è mai detta l'ultima parola. Servirà anche un po’ di follia: poi si può perdere, ma intanto è giusto sognare di fare l’impresa. Ci sta che i giallorossi possano risentire di un pizzico di fatica dopo l'impegno europeo, ma hanno così tanti giocatori di qualità che possono tranquillamente sopperire. Nessuna paura però, se giochi col timore addosso è finita. Ora è il momento: dobbiamo lasciare da parte la timidezza, essere aggressivi e determinati e avere fiducia in noi stessi. Ci sarà da lottare se vogliamo portare a casa un risultato positivo".