Cagliari, Lopez: "Ritiro voluto da tutti. Domani vogliamo i 3 punti"

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Il ritiro è stata una cosa voluta un po' da tutti per stare insieme e cercare la massima concentrazione per questa partita importante. Non c'è paura da parte nostra: vogliamo giocare a calcio, normale che a volte la situazione non ti permetta di farlo con la massima serenità. In momenti come questi bisogna aggrapparsi ai giocatori più esperti. Penso a elementi come Cigarini: recuperiamo un giocatore importante che detta i ritmi alla squadra; Cossu che, a 38 anni, è un esempio per serietà e partecipazione con la quale si allena. Assieme al capitano Dessena, saranno i calciatori con più esperienza a indicare la strada ai più giovani. Affrontiamo domani una diretta concorrente, l'obiettivo dunque è chiaramente quello di conquistare i 3 punti. Giocheremo a casa nostra, davanti alla nostra gente, che ci chiede di fare di più di quanto fatto sinora. Poi a volte, quando non riesci a vincere, anche un pareggio alla fine di una lotta salvezza può fare la differenza. Noi comunque vogliamo fare nostra la gara, ci siamo allenati molto bene questa settimana per arrivare al meglio all'appuntamento di domani”.

Sulla difesa da schierare: "I nostri difensori rendono molto difficili le mie scelte. Prendo ad esempio giocatori come Andreolli e Pisacane che, specie ultimamente, sono stati utilizzati meno degli altri, ma quando sono stati chiamati in causa hanno fatto benissimo. Stesso discorso per Romagna. Hanno tutti caratteristiche diverse e possono essere tranquillamente abbinati ad ogni tipo di attaccante".

Sull'arrivo di Carli: "Dispiace sia andato via Giovanni Rossi, una persona leale, con la quale mi sono trovato bene, ma purtroppo nel calcio capitano queste cose. Ho incontrato martedì il nuovo Ds Marcello Carli, mi ha fatto subito una buona impressione. È stato un incontro importante perché in quell’occasione sia il Presidente che il Direttore mi hanno confermato che sarà questo staff tecnico ad andare avanti sino alla fine con questa squadra. Abbiamo la convinzione che ci salveremo, tutti assieme".