Cagliari, Lopez: "Sarà dura fino alla fine, guardiamo sempre la classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Lopez, allenatore del Cagliari, è intervenuto al termine del match perso contro l’Hellas Verona (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:

Lotta dura per la salvezza?

"Noi abbiamo una squadra, abbiamo un vantaggio. Lavoriamo sempre guardando la classifica, sarà dura fino alla fine. Dobbiamo lottare, stanno andando bene tutti. Non bisogna lamentarsi".

Molte assenze importanti: che cosa pensate che possa cambiare con il ritiro?

"Noi abbiamo un obiettivo che è la salvezza. Da martedì staremo insieme per concentrarci contro l’Udinese".

Come vivete questo momento?

"Noi andiamo in ritiro per poter concentrarci. Sarà fondamentali per noi. Diventa difficile parlare quando mancano tanti giocatori. L’importante è puntare su quelli che abbiamo. Secondo me ci stanno mancando i risultati, oggi non meritavamo questo. Non abbiamo mai smesso di guardare la classifica, anche gli altri stanno andando forte".

Contro l’Udinese si gioca la panchina?

"Io penso che il calcio è questo, il nostro mestiere è questo. Oggi abbiamo parlato con la società, non ti posso dire quello che succederà".