Cagliari, Lopez: "Serve essere più squadra nei momenti difficili"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ha parlato così Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Rai Due dopo la sconfitta contro il Torino. "Abbiamo fatto un buon primo tempo creando qualche occasione da rete, dopo il primo gol nella ripresa abbiamo avuto un calo importante e non ce lo possiamo permettere. Tanti errori nel secondo tempo contro giocatori di grande qualità. Noi dovevamo essere più bravi di loro sulle seconde palle e non farli ragionare e nel momento in cui sbagli ti puniscono come successo con Iago Falque. Dobbiamo essere più squadra nei momenti difficili".