Cagliari, Lopez: "Settimana dura, contento della risposta dei ragazzi"

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha commentato così il 2-2 contro la Lazio ai microfoni di Rai Sport: “Immobile ha fatto un grande gol e bisogna fargli i complimenti. Per tutto il calcio italiano è stata una settimana dura, ci teniamo un grande ricordo di Astori. Sono contento della risposta dei ragazzi, che sono stati concentrati nonostante tutto e quello successo a Joao Pedro. Abbiamo affrontato una squadra forte e con tanta qualità nonostante il loro momento-no. C’è rammarico per aver subito il pareggio nel recupero”.

Quando rientrerà Cigarini?

“E’ importante per noi, questo lo sappiamo. La prossima settimana riprenderà ad allenarsi, credo che rientrerà tra due partite. Noi dobbiamo comunque essere squadra, a prescindere dal singolo e siamo sulla giusta strada”.

Dove deve migliorare la sua squadra?

“Abbiamo disputato tante partite in casa contro squadre di alto livello e nonostante le buone prestazioni non siamo riusciti a fare punti. L’ultima casalinga contro una diretta concorrente l’abbiamo vinta. Bisogna far punti, la classifica è corta e dovremo ripetere la prestazione di oggi. Prendiamo esempio dall’Hellas Verona, che ieri ha lottato su ogni pallone”.