Cagliari, Lopez: "Settimana particolare, oggi buona gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Lopez, allenatore del Cagliari, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Lazio (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

Un inizio strappalacrime: una giornata speciale?

"Una settimana molto particolare per il nostro calcio, per chiunque. È stato complicato, avevamo una grande squadra davanti. Era una partita complicata, l’abbiamo affrontata nel miglior modo. Li abbiamo tenuti alti con i centrocampisti, questo ci ha permesso di fare una buona partita".

La lotta per la salvezza sarà dura?

"Sì, innanzitutto complimenti ad Immobile per il gol. È stato merito suo, questo va detto. C’è rammarico, mancavano 30 secondi. Potevamo portare via i tre punti. La classifica è corta, ma dobbiamo guardare in casa nostra. Bisogna lottare fino alla fine".