Cagliari, Lopez: "Stasera abbiamo incontrato una grande Inter"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha analizzato così la sconfitta per 4-0 in trasferta contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo di dover fare una partita fisica e con gente fresca: abbiamo sperimentato solo in una posizione del campo, mettendo Giannetti al posto di Faragò; per il resto ognuno era al proprio posto. Prendere un gol dopo pochi minuti ci ha creato delle difficoltà e dispiace non essere arrivati in porta ed aver incassato quattro gol. Però la disponibilità dei ragazzi è stata massima, di fronte c’era una grande Inter”.

E ancora: “Il gol di Perisic è viziato da un fuorigioco e l’arbitro avrebbe dovuto fischiarlo, anche se era la fine. Adesso dobbiamo dimostrare di essere forti mentalmente e di saper mettere alle spalle questa partita. Già da domani lavoreremo per affrontare il Bologna”.

Avete fatto un po’ di turnover anche in vista del Bologna?

“Ripeto: avevamo bisogno di gente fresca e, con tre partite in una settimana, bisogna dosare le forze. Faragò non era al meglio, così come Pavoletti che non ho voluto rischiare. Abbiamo cinque punti di vantaggio sulla salvezza ed è un bottino importante. Nelle ultime gare abbiamo perso punti, potevamo averne quattro-cinque in più: la classifica non mente”.