Cagliari, Lopez: "Tre sconfitte immeritate. Da domani in ritiro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club sardo dopo la sconfitta contro il Verona: "C’era tanto in gioco, difficile vedere del bel calcio in una situazione come questa, lo sapevamo in anticipo. Diventava importante conquistare le seconde palle, a volte ci siamo riusciti, a volte no. Vero che nel secondo tempo abbiamo giocato troppo su Pavoletti, mentre per esempio avremmo dovuto più giocare su Cossu, che si muoveva da una parte e dall’altra per cercare la superiorità numerica e ogni volta che ha ricevuto palla ha tentato di fare una giocata. Nella ripresa abbiamo comunque avuto due buone occasioni per segnare. Avevamo un vantaggio più ampio, purtroppo abbiamo perso tre partite in una settimana: quella che ci ha fatto più male è stata quella col Torino, maturata nel secondo tempo. Contro il Genoa non avremmo meritato di perdere e oggi si può dire più o meno la stessa cosa: ha vinto il Verona perché ha segnato su rigore, nel calcio contano i gol, l’episodio ha dato ragione ai nostri avversari. La partita di sabato contro l’Udinese diventa fondamentale sulla via della nostra salvezza. Per preparare al meglio la partita, per restare insieme e concentrati sull’impegno abbiamo deciso in accordo con la società di andare in ritiro da domani".