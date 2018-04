Cagliari, Lopez: "Vittoria importante, ripagati i nostri tifosi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta contro l'Udinese: "È importante, una vittoria fondamentale. Sappiamo che non è finita, dobbiamo continuare a lavorare come questa settimana. Siamo stati insieme, in ritiro, per preparare questa partita. Quando giochi per la salvezza, in queste partite il particolare fa la differenza. I ragazzi sono starti bravi a interpretarla, con determinazione. Poteva subentrare la paura, ma la gara è stata fatta bene. Venivamo da una sconfitta che ci ha fatto male, ma le gente ci ha dato forza che ci ha accompagnato, anche quella che era a Verona. Uno cerca di dare il massimo, a volte non basta, oggi li abbiamo ripagati".

"Dobbiamo continuare con questa mentalità, bisogna restare concentrati. A volte le cose non vengono fatte in una determinata maniera, ma l'avversario gioca. Dobbiamo metterci tutte le componenti che abbiamo messo oggi, è importante per vincere queste partite, che sono determinanti. Ci devi mettere il cuore, la voglia di fare, così è difficile non farcela. Barella? Aveva la diffida da due o tre mesi, prima o poi doveva arrivare il giallo. È arrivato anche quello di Cigarini, ma comunque sarebbe stato difficile per lui fare due partite di fila, dopo una lunga assenza. Gli farà bene riposare. Questo è lo spirito che chiedono i nostri tifosi, sapevamo che dovevamo dare di più, bisognava giocare con la testa. Abbiamo subito gol, non è stato facile, ma hanno avuto coraggio".