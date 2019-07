© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, il Cagliari sembra aver deciso di puntare su Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 in forza al Boca Juniors. Lunedì il presidente Giulini partirà per Madrid assieme all’avvocato Porzio per incontrare direttamente il presidente del Boca Angelici, presente nella Capitale spagnola per un’udienza del TAS. Sarà l’occasione per parlare di persona della trattativa. Il Cagliari offrirà circa 15 milioni di euro.