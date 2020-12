Cagliari, Lykogiannis: "Cercato fino all'ultimo di vincere. Punizione? quando posso ci provo"

vedi letture

Le dichiarazioni di Lykogiannis dopo Cagliari-Udinese 1-1.

Il terzino del Cagliari Charalampos Lykogiannis ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese, deciso anche da un suo grande gol su punizione: "Dispiace non aver vinto, è chiaro che questo era l'obiettivo e ci abbiamo provato sino all'ultimo. Di fronte c'era una squadra forte e in salute, anche noi abbiamo dimostrato di essere in crescita ma purtroppo non è bastato. Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno per migliorare e limare i difetti”.

Sul gol su punizione che ha sbloccato la gara.

"Devo dire che non mi esercito troppo in allenamento, però sono conscio delle mie qualità sui calci di punizione come quello che ho segnato oggi e contro il Crotone. Così ogni volta che c'è l'occasione ci provo, sono felice di questi due gol e di aiutare la squadra. Spero che il prossimo possa valere tre punti, come contro il Crotone e come non è purtroppo successo oggi. La dedica? Alla mia famiglia".

Sul gruppo che sta crescendo.

"Stiamo lavorando bene, il gruppo è coeso e abbiamo la fortuna di poter seguire un mister che dà tanti concetti utili a ciascuno di noi. A me ha fornito molta fiducia sin dall'estate e sono contento di come sto rispondendo, anche se si può sempre crescere. Abbiamo tanti giovani, ci sono qualità in questa squadra e sta a ognuno di noi dimostrarlo".