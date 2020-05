Cagliari, Malagò propone il Collare d'Oro. Giulini: "Sarà una bella occasione per festeggiare"

Importante riconoscimento in arrivo per il Cagliari. Dopo l’annuncio di Giovanni Malagò, relativo alla proposta di conferire il Collare d'Oro al merito sportivo, la più alta onorificenza del CONI, al club rossoblù, arriva il commento del presidente dei sardi, Tommaso Giulini: "La notizia è solo ufficiosa, ma di certo non posso che ringraziare tantissimo Malagò per la proposta fatta alla Commissione benemerenze. Il premio potrebbe essere una bella occasione per poter festeggiare più avanti il cinquantenario dello scudetto e il centenario, cosa che non abbiamo potuto fare in questi mesi a causa dell'emergenza coronavirus”.