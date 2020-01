© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran è stato intervistato da Sky alla vigilia della sfida con la Juventus: "Sarà un test impegnativo, giocare a Torino contro la Juve non è facile. Abbiamo la voglia e lo slancio per poter fare una buona gara. Se giochiamo con il giusto atteggiamento, possiamo giocarci le nostre carte".

I punti deboli della Juventus? "Non ne ha, è una squadra forte ed organizzata. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, conoscendo le caratteristiche degli avversari. Con coraggio e autostima possiamo fare bene, ho visto i ragazzi lavorare bene":

Le scelte in difesa? "Walukiewicz è con noi da qualche mese, ha la possibilità di far vedere quello che ha assimilato in questi mesi. Sono convinto che si farà trovare pronto anche contro la Juventus".

Il mercato? "Per noi sarà importante recuperare i giocatori infortunati. Recuperare la rosa per noi è la cosa più importante. Con questo organico possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".