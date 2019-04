Cagliari, Maran: "Abbiamo avuto un approccio negativo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sconfitta contro la Roma: "Sicuramene l'approccio è stato negativo, ma la settimana non faceva pensare a questo. Ci siamo allenati con grande intensità. Subire due gol dopo 7' diventa difficile. Non va bene. La squadra deve continuare a correre, al di là di questa prestazione. Noi dobbiamo fare diversamente, abbiamo fatto un bel percorso e vogliamo chiudere come abbiamo fatto. La partenza non è stata delle nostre, quando non riusciamo a mettere in campo queste cose diventa difficile".

C'è un decimo posto da conquistare. "Avevamo questo obiettivo, oggi virtualmente è ottenuto. Ma questo non deve farci abbassare le motivazioni. Abbiamo qualcosa da consolidare, dimostrare che siamo l'unica squadra a cambiare rotta. Deve essere uno stimolo molto importante. Oggi è una battuta d'arresto, abbiamo pagato questa spinta emotiva. Dobbiamo consolidare per poter scrivere qualcosa di importante".