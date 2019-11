© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista al Corriere della Sera per Rolando Maran, tecnico del "Cagliari rompiscatole, nato coi piedi per terra". Lo racconta così l'allenatore della squadra del momento. "Giulini ha investito molto e Carli ha svolto un ottimo lavoro. Abbiamo dei sogni ma restiamo ancorati alla realtà. A inizio stagione un risultato del genere era impensabile". Di Nainggolan dice "è un esempio per gli altri e permette a tutti, me compreso, di crescere ed è tornato qui che sembrava non fosse mai andato via".